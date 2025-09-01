Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर 11 मोटिवेशनल कोट्स

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (15:57 IST)

Teachers Day 11 Best Thoughts: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। यहां शिक्षक दिवस पर भेजने के लिए 11 प्रेरणादायक/मोटिवेशनल कोट्स वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने भाषण, कार्ड, पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और वाहवाही लूट सकते हैं। आइए जानते हैं यहां...:ALSO READ: speech on teachers day in hindi: शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण: जिसे सुन तालियों से गूंज उठेगा हॉल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। यहां शिक्षक दिवस पर भेजने के लिए 11 प्रेरणादायक/मोटिवेशनल कोट्स वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने भाषण, कार्ड, पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और वाहवाही लूट सकते हैं। आइए जानते हैं यहां...:

1. 'एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है – वह खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है।' - मुस्तफा कमाल अतातुर्क

2. 'शिक्षण कोई पेशा नहीं, बल्कि एक सेवा है जो एक व्यक्ति को दूसरे में बदल देती है।' - अल्बर्ट आइंस्टीन

3. 'मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा। मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा।' - बेंजामिन फ्रैंकलिन

4. 'एक शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा पैदा करना है।' - विलियम बटलर येट्स

5. 'शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल मीठा है।' - अरस्तू

6. 'आप जो भी हैं, एक अच्छे इंसान बनें।' - अब्राहम लिंकन 7. 'शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं।' - एपीजे अब्दुल कलाम

8. 'एक शिक्षक के पास सबसे बड़ा धन उनके छात्रों की सफलता है।' - चाणक्य

9. 'सच्चे शिक्षक वे होते हैं जो आपको खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।' - रवींद्रनाथ टैगोर

10. 'शिक्षक वह व्यक्ति है जो ज्ञान के लिए एक पुल बनाता है।' - अज्ञात 11.'एक अच्छा शिक्षक उम्मीद जगा सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है, और सीखने के प्रति प्रेम भर सकता है।' – ब्रैड हेनरी