Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर 11 मोटिवेशनल कोट्स

1. 'एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है – वह खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है।' - मुस्तफा कमाल अतातुर्क
2. 'शिक्षण कोई पेशा नहीं, बल्कि एक सेवा है जो एक व्यक्ति को दूसरे में बदल देती है।' - अल्बर्ट आइंस्टीन
3. 'मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा। मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा।' - बेंजामिन फ्रैंकलिन
4. 'एक शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा पैदा करना है।' - विलियम बटलर येट्स
5. 'शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल मीठा है।' - अरस्तू
6. 'आप जो भी हैं, एक अच्छे इंसान बनें।' - अब्राहम लिंकन
7. 'शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं।' - एपीजे अब्दुल कलाम
8. 'एक शिक्षक के पास सबसे बड़ा धन उनके छात्रों की सफलता है।' - चाणक्य
9. 'सच्चे शिक्षक वे होते हैं जो आपको खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।' - रवींद्रनाथ टैगोर
10. 'शिक्षक वह व्यक्ति है जो ज्ञान के लिए एक पुल बनाता है।' - अज्ञात
11.'एक अच्छा शिक्षक उम्मीद जगा सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है, और सीखने के प्रति प्रेम भर सकता है।' – ब्रैड हेनरी
