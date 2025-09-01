Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर 11 मोटिवेशनल कोट्स

Advertiesment
हमें फॉलो करें Happy Teachers Day Thoughts

WD Feature Desk

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (15:57 IST)
Teachers Day 11  Best Thoughts: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। यहां शिक्षक दिवस पर भेजने के लिए 11 प्रेरणादायक/मोटिवेशनल कोट्स वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने भाषण, कार्ड, पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और वाहवाही लूट सकते हैं। आइए जानते हैं यहां...:ALSO READ: speech on teachers day in hindi: शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण: जिसे सुन तालियों से गूंज उठेगा हॉल
 
1. 'एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है – वह खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है।' - मुस्तफा कमाल अतातुर्क
 
2. 'शिक्षण कोई पेशा नहीं, बल्कि एक सेवा है जो एक व्यक्ति को दूसरे में बदल देती है।' - अल्बर्ट आइंस्टीन
 
3. 'मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा। मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा।' - बेंजामिन फ्रैंकलिन
 
4. 'एक शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा पैदा करना है।' - विलियम बटलर येट्स
 
5. 'शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल मीठा है।' - अरस्तू
 
6. 'आप जो भी हैं, एक अच्छे इंसान बनें।' - अब्राहम लिंकन
 
7. 'शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं।' - एपीजे अब्दुल कलाम
 
8. 'एक शिक्षक के पास सबसे बड़ा धन उनके छात्रों की सफलता है।' - चाणक्य
 
9. 'सच्चे शिक्षक वे होते हैं जो आपको खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।' - रवींद्रनाथ टैगोर
 
10. 'शिक्षक वह व्यक्ति है जो ज्ञान के लिए एक पुल बनाता है।' - अज्ञात
 
11.'एक अच्छा शिक्षक उम्मीद जगा सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है, और सीखने के प्रति प्रेम भर सकता है।' – ब्रैड हेनरी
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: टीचर्स डे पर कविता : नए युग का शिक्षक

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विदेश से कितना सोना ला सकते हैं ड्यूटी-फ्री, जानिए पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या हैं कस्टम के नियम

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels