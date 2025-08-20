Dharma Sangrah

हरतालिका तीज की पूजा की संपूर्ण सामग्री

हमें फॉलो करें Hartalika Teej 2025

WD Feature Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (12:55 IST)
Hartalika Teej puja samagri 2025: हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत की सफलता के लिए पूजा की संपूर्ण सामग्री का सही होना बहुत जरूरी है। यहां हरतालिका तीज की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की पूरी सूची दी गई है। आप भी तीज आने से पहले ये पूरी सामग्री नोट कर लें और तीज पर्व का लाभ लें।ALSO READ: हरतालिका तीज के दिन क्यों बनाते हैं मिट्टी के शिवलिंग?
 
1. पूजा के लिए मुख्य प्रतिमाएं:
• बालू या मिट्टी से बनी शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं।
• शिवलिंग।
 
2. पूजन और श्रृंगार सामग्री:
• पार्वती माता के लिए सुहाग का सामान:
- लाल चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, महावर/आलता, काजल, कंघी।
- शीशा, बिछिया, पायल, और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं।
• अन्य पूजा सामग्री:
- रोली (कुमकुम), चावल (अक्षत), हल्दी, चंदन, घी का दीपक, अगरबत्ती या धूपबत्ती।
- कपूर, रुई/ कपास, माचिस, कलावा/मौली।
 
3. प्रसाद और भोग:
• प्रसाद के लिए विभिन्न प्रकार के फल।
• मिठाइयां, विशेष रूप से खीर और हलवा।
• गेहूं या बेसन का हलवा।
• भिगोए हुए चने।
• पके हुए केले, सेब।
• सत्तू का आटा, चने के आटे से बना।ALSO READ: हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय
 
4. कलश और अभिषेक सामग्री:
• पूजा के लिए कलश/ लोटा।
• 1 नारियल कलश पर रखने के लिए।
• दूर्वा घास, बेलपत्र, शमी पत्र, तुलसी की पत्तियां।
• जल/ गंगाजल।
• पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर, घी।
 
5. सजावट और अन्य सामग्री:
• मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते।
• फूलों की माला और विभिन्न प्रकार के फूल।
• पान के पत्ते और सुपारी।
• कच्चा सूत/कच्ची हल्दी की गांठें।
• गेहूं या चावल।
• एक चौकी या आसन जिस पर पूजा की सामग्री रखी जाएगी।
 
पूजा शुरू करने से पहले, इन सभी सामग्रियों को एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि पूजा के दौरान कोई परेशानी न हो।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा | Hartalika Teej Vrat Katha

