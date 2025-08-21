हरतालिका तीज व्रत के लाभ
इस व्रत को करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनकी मान्यता सदियों से चली आ रही है।
• अखंड सौभाग्य:
यह व्रत सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है।
• पति की लंबी उम्र:
यह माना जाता है कि इस व्रत के कठोर नियमों का पालन करने से पति की लंबी आयु होती है।
• मनचाहा वर:
अविवाहित लड़कियाँ इस व्रत को रखकर भगवान शिव जैसे आदर्श जीवनसाथी को पाने की कामना करती हैं।
• दांपत्य सुख:
यह व्रत पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है और उनके बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखता है।
हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और भक्ति का पर्व है जो हर साल माता पार्वती के दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है।
