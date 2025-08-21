Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

Advertiesment
हमें फॉलो करें हरतालिका तीज व्रत कथा पूजा विधि

WD Feature Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (17:50 IST)
importance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

क्यों है हरतालिका तीज है सबसे खास?
हरियाली और कजरी तीज के व्रत में पानी और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, लेकिन हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है। इसका मतलब है कि यह व्रत करने वाली महिलाएं 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिना पानी और भोजन के रहती हैं। इस व्रत की यह कठोरता ही इसे सबसे अलग बनाती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो प्रेम, त्याग और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हैं।

हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है?
इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, तब माता पार्वती की सहेली ने उनका अपहरण कर लिया (इसलिए इस व्रत को 'हरतालिका' कहा गया, जिसका अर्थ है 'सखी द्वारा हरण') और उन्हें घने जंगल में छिपा दिया। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुहागिन महिलाएं माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियाँ मनचाहा जीवनसाथी पाने की प्रार्थना करती हैं।

हरतालिका तीज व्रत के लाभ
इस व्रत को करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनकी मान्यता सदियों से चली आ रही है।
अखंड सौभाग्य: यह व्रत सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है।
पति की लंबी उम्र: यह माना जाता है कि इस व्रत के कठोर नियमों का पालन करने से पति की लंबी आयु होती है।
मनचाहा वर: अविवाहित लड़कियाँ इस व्रत को रखकर भगवान शिव जैसे आदर्श जीवनसाथी को पाने की कामना करती हैं।
दांपत्य सुख: यह व्रत पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है और उनके बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखता है।
हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और भक्ति का पर्व है जो हर साल माता पार्वती के दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है।
ALSO READ: हरतालिका तीज पर वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए करें ये 4 अचूक उपाय
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ganesh Chaturthi 2025: घर में बप्पा की स्थापना करते समय अपनाएं ये 10 जरूरी नियम, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels