हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है?

इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, तब माता पार्वती की सहेली ने उनका अपहरण कर लिया (इसलिए इस व्रत को 'हरतालिका' कहा गया, जिसका अर्थ है 'सखी द्वारा हरण') और उन्हें घने जंगल में छिपा दिया। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुहागिन महिलाएं माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियाँ मनचाहा जीवनसाथी पाने की प्रार्थना करती हैं।



