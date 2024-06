उत्तराखंड की प्रसिद्ध फूलों की घाटी जाने के लिए कौन-सा समय है सबसे बढ़िया और कैसे पहुंचें, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Valley of Flowers

हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं के बीच फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको एक शानदार अनुभव प्रस्तुत करता है। ऐसा माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी, जब फ्रैंक एस स्माइथ के नेतृत्व में तीन ब्रिटिश पर्वतारोही अपना रास्ता भूल गए और इस शानदार घाटी पर पहुँच गए। इस जगह की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने इसे "फूलों की घाटी" नाम दिया



जैसा कि नाम से पता चलता है, फूलों की घाटी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ खिलती है। आप यहां ऑर्किड, खसखस, प्रिमुला, मैरीगोल्ड, डेज़ी और एनीमोन जैसे विदेशी फूलों (600 से अधिक प्रजातियाँ) का आकर्षक नज़ारा देख सकते हैं। फूलों की घाटी की यात्रा झरने और जंगली धाराओं जैसे आकर्षक नज़ारे पेश करती है।





फूलों की घाटी कैसे जाएं

अगर आपको फूलों की घाटी जाना है तो आपको एक बात पहले ही समझ लेनी होगी कि आपको पैदल ट्रैक करना ही पड़ेगा। कोई भी वाहन आपको फूलों की घाटी तक नहीं ले जा सकता। आपको पहले ही उस वाहन को छोड़ना होगा। अब आपको बताते हैं कि फूलों की घाटी कैसे पहुंचा जाए?





फ्लाइट से फूलों की घाटी कैसे पहुंचे - How to reach Valley of Flowers by flight

फूलों की घाटी के लिए कोई सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा निकटतम कमर्शियल हवाई अड्डा है। आप हवाई अड्डे से एक कैब किराए पर ले सकते हैं जो आपको गोविंदघाट तक ले जाएगी। लेकिन सड़कें केवल गोविंद घाट तक ही जुड़ी हुई हैं, जहां से आपको फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 16 किमी का ट्रैक शुरू करना होगा। यह जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से 292 किमी की दूरी पर स्थित है और दैनिक उड़ानों के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गोविंदघाट जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के साथ गाड़ी चलाने योग्य सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से गोविंदघाट के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध है।





सड़क मार्ग से फूलों की घाटी कैसे पहुंचे - How to Reach Valley of Flower By Road in Hindi

फूलों की घाटी पुलना गांव (गोविंदघाट से 4 किलोमीटर) तक मोटर योग्य सड़कों से जुड़ी हुई है और यहां से आपको फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर का ट्रेक शुरू करना होगा। गोविंदघाट उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए बसें उपलब्ध हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से गोविंदघाट के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। गोविंदघाट नेशनल हाइवे 58 पर स्थित है, जिससे यहां पहुंचना बेहद आसान है।





दिल्ली से फूलों की घाटी का रास्ता: दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-रुद्रप्रयाग-जोशीमठ-गोविंदघाट-घांगरिया (ट्रैकिंग)-फूलों की घाटी (ट्रैकिंग)।





हल्द्वानी-रानीखेत से फूलों की घाटी का मार्ग: हल्द्वानी- रानीखेत- कर्णप्रयाग-जोशीमठ- गोविंदघाट- घांघरिया (ट्रैकिंग)-फूलों की घाटी (ट्रैकिंग)।









ट्रेन से फूलों की घाटी कैसे पहुंचे - How to reach Valley of Flowers by train in Hindi

फूलों की घाटी का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, लेकिन सड़कें केवल गोविंद घाट तक ही जुड़ी हुई हैं, जहाँ से आपको फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करना पड़ता है। ऋषिकेश उसी का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो घाटी से 272 किमी दूर है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख गंतव्यों के साथ रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गोविंदघाट ऋषिकेश के साथ मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गोविंदघाट के लिए ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और कई अन्य गंतव्यों से टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं।







फूलों की घाटी के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं - Helicopter Services for Valley of Flower

अगर आप फूलों की घाटी के साथ-साथ हेमकुंड साहिब में भी घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपको हेलीकॉप्टर सेवा अवश्य लेनी चाहिए। कई अन्य ट्रैक की तुलना में, फूलों की घाटी के लिए आप ट्रैकिंग या हेलीकॉप्टर विकल्प चुन सकते हैं। गोविंद घाट से घांघरिया के लिए हेलीकॉप्टर सेवा है। घांघरिया के हेलीपैड मैदान में हेलीकॉप्टर आपको छोड़ेगा। हालाँकि, घांघरिया से फूलों की घाटी तक आपको ट्रैक तो करना ही पड़ेगा, वैसे आप हेलीपैड मैदान से घांघरिया के लिए कुली की मदद ले सकते हैं।







फूलों की घाटी में स्थानीय परिवहन - Local transport in Valley of Flowers in Hindi

आपको बता दें, यहां पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प है।





कब जाएँ:

यहाँ के फूलों को मई और अक्टूबर के महीनों के बीच सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है, एक ऐसा समय जब यह क्षेत्र वनस्पति वंडरलैंड में बदल जाता है, हालाँकि फूलों की अधिकतम बहुतायत जुलाई से सितंबर के दौरान होती है।