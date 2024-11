हर दिन इस्तेमाल होते हैं Professional Life के ये 10 शब्द, जानिए इनके सही मतलब

Professional Words in Hindi: आजकल की Professional Life में कई ऐसे शब्दों का उपयोग होता है जिन्हें सुनते तो रोज हैं, लेकिन उनका सही अर्थ शायद ही पता हो। इन शब्दों का सही मतलब जानना काम को बेहतर तरीके से समझने और करने में मददगार होता है। आइए जानते हैं 10 ऐसे प्रोफेशनल टर्म्स के बारे में जिनका इस्तेमाल हर दिन होता है।





1. EOD (End of Day) - EOD का अर्थ होता है "End of Day," यानी दिन के अंत तक। जब आपको किसी काम को "EOD" तक पूरा करने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब है कि वो काम उसी दिन की आखिरी डेडलाइन तक पूरा होना चाहिए।





2. EOM (End of Month) - EOM का मतलब होता है "End of Month," यानी महीने के अंत तक। जब किसी काम की डेडलाइन "EOM" बताई जाए, तो उसका मतलब होता है उस महीने के आखिरी दिन तक का समय है।





3. KRA (Key Result Areas) - Explanation: KRA का अर्थ है "Key Result Areas," जो उन प्रमुख क्षेत्रों को बताता है जिन पर एक कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। KRAs को समझना आपकी जॉब के मुख्य उद्देश्यों को समझने में सहायक है।





4. FYI (For Your Information) - FYI का मतलब है "For Your Information," जिसे किसी जानकारी या नोटिफिकेशन को शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई आपको "FYI" लिखकर कुछ भेजता है, तो वह जानकारी आपके संदर्भ के लिए होती है।





5. ASAP (As Soon As Possible) - ASAP का अर्थ है "As Soon As Possible," यानी जितना जल्दी हो सके। यह शब्द एक कार्य को प्राथमिकता देने के लिए उपयोग होता है।





6. TED (Technology, Entertainment, Design) - TED एक नॉनप्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है जो अलग-अलग विषयों पर इंटरैक्टिव और इंस्पिरेशनल टॉक्स आयोजित करता है। TED Talks दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करते हैं।





7. SEO (Search Engine Optimization) - SEO का अर्थ है "Search Engine Optimization," जो किसी वेबसाइट या कंटेंट को सर्च इंजन के अनुसार ऑप्टिमाइज़ करने का प्रोसेस है ताकि वह गूगल या अन्य सर्च इंजनों में टॉप पर आ सके।





8. NWR (Network Railways) - NWR का मतलब "Network Railways" होता है। यह टर्म रेलवे से जुड़े कार्यों में उपयोग होता है और नेटवर्क रेलवे के साथ जुड़े विकास और ऑपरेशन की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।





9. HR (Human Resources) - HR का अर्थ है "Human Resources," जो किसी ऑर्गनाइजेशन में कर्मचारियों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, पे-रोल और वेलफेयर से जुड़े कार्यों को संभालता है।









इस प्रकार, ये शब्द आपकी रोजमर्रा की Professional Life में बहुत काम आते हैं। इन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से समझ सकें और संवाद में इनका उचित उपयोग कर सकें।