Ayushman Card : 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बने, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक की जा सकती है इलाज खर्च की सीमा

How to apply for Ayushman Card 2023 : भारत सरकार अब आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) की इलाज सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। संसदीय समिति ने इलाज के लिए खर्च को बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही इस योजना में मध्‍यमवर्गीय परिवारों को भी जोड़ने की सिफारिश की गई है।