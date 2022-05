Passport बनवाना हुआ आसान, घर बैठे कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया

How to Apply for Indian Passport Online : यदि आप पासपोर्ट (Passport) बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी एजेंट के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही अपने डेस्कटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल फोन के जरिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन ही कर दिया गया है। जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन-