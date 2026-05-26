EPFO का बड़ा अपडेट! अब UPI से मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, टेस्टिंग पूरी, कैसे काम करेगी नई सुविधा

अगर आपका भी PF (Provident Fund) EPFO में जमा होता है, तो जल्द ही आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बहुत जल्द UPI के जरिए PF निकालने की नई सुविधा शुरू कर सकता है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को लंबी प्रक्रिया और बार-बार क्लेम करने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे इसका लाभ तभी मिलेगा जब आपका KYC, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और बाकी EPFO रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट हों। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस नई सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके लागू होने के बाद EPFO सदस्य UPI के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में PF की रकम ट्रांसफर कर सकेंगे।



