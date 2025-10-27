Festival Posters

ATM से कैसे निकलेगी EPF की राशि, इससे क्या होगा मेंबर्स को फायदा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (14:00 IST)
EPF withdrawal process from ATM: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही अपने करोड़ों सदस्यों को बहुत ही बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। इस योजना के लागू होने के बाद EPFO मेंबर अपने PF अकाउंट से सीधे पैसा निकाल सकेंगे। दरअसल, भविष्यनिधि संगठन ने 'EPFO 3.0' नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की योजना बनाई है, जिसके तहत निकट भविष्य में सदस्यों को एटीएम कार्ड जैसी सुविधा प्रदान की जा सकती है।
 
अगले साल शुरू हो सकती है योजना : मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक EPFO इस सुविधा की शुरुआत जनवरी 2026 से शुरुआत कर सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने EPFO को बैंक जैसी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सदस्यों को तेजी और आसानी से सर्विस मिल सके। वर्तमान में पीएफ निकालने के लिए 4 से 5 दिन या उससे भी अधिक समय लगता है। ALSO READ: EPFO से जुड़ी Good News, पूरा पैसा निकाल सकेंगे नौकरीपेशा, 13 कठिन नियम भी हुए आसान, सरल हुई विड्रॉल की प्रोसेस
 
करोड़ों सदस्यों को होगा लाभ : बताया जा रहा है कि EPFO अपने सदस्यों को एक स्पेशल कार्ड जारी कर सकता है, जो एटीएम की तरह होगा और उनके PF अकाउंट से जुड़ा होगा। हालांकि पैसा निकालने के लिए सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही ऑनलाइन क्लेम करना होगा। क्लेम सेंक्शन होने के बाद वे एटीएम कार्ड का उपयोग कर किसी भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे। EPFO की इस नई पहल से करीब 7.8 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। ALSO READ: EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार
 
वर्तमान में कैसे होती है निकासी : वर्तमान में पीएफ की राशि निकालने के लिए सदस्य को अपने UAN का उपयोग कर ऑनलाइन दावा या आवेदन करना होता है। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भी कार्यशील होना चाहिए। ईपीएफओ सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) पर अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। फिर Online Services' टैब पर जाएं और Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' विकल्प चुनें। आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इसके बाद वह एटीएम के माध्यम से अपना पैसा निकाल सकता है। 
