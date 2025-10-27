डिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।
आरोप है कि दिल्ली में छतरपुर के रहने वाले एक युवक ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताकर सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान आरव के रूप में हुई है, जो डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। वो आर्मी का लेफ्टिनेंट बनकर रौब झाड़ता था और उसने महिला डॉक्टर को झांसे में लेकर रेप किया।
दरअसल, डॉक्टर और आरोपी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। वहीं से बातचीत शुरू हुई, फिर दोनों ने व्हाट्सऐप नंबर एक्सचेंज किए और लगातार संपर्क में रहने लगे। आरोपी ने खुद को आर्मी का अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में है। इतना ही नहीं, भरोसा जीतने के लिए उसने आर्मी की वर्दी पहनकर अपनी तस्वीरें भी भेजीं। अक्टूबर 2025 में आरोपी डॉक्टर से मिलने उसके घर मस्जिद मोठ इलाके में पहुंचा।
आरोप है कि मुलाकात के दौरान उसने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। पीड़ित डॉक्टर ने जब होश में आकर पूरा मामला समझा, तो 16 अक्टूबर को सफदरजंग एन्क्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और छतरपुर इलाके में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरव ने बताया कि उसने दिल्ली कैंट स्थित एक दुकान से ऑनलाइन सेना की वर्दी खरीदी थी, ताकि डॉक्टर को झांसे में ले सके। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351, 319, 123, और 335 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
