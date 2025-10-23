dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में एनकाउंटर, 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर

बताया जा रहा है कि चारों बदमाश बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे।

Advertiesment
हमें फॉलो करें encounter

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (08:27 IST)
Delhi Encounter News in hindi : दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में रोहिणी में हुई मुठभेड़ में 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। मृतकों में 3 बिहार और 1 दिल्ली का गैंगस्टर था। बताया जा रहा है कि चारों बदमाश बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे।
 
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का दिल्ली में एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। रोहिणी इलाके में बहादुर शाह मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में दोनों और से जमकर गोलियां चली। मरने वालों में सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक भी है, जो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। 
 
रंजन पाठक के साथ मनीष पाठक, अमन ठाकुर और विमलेश महतो भी मारे गए। रंजन, मनीष और विमलेश तीनों ही गैंगस्टर सीतामढ़ी से जु़ड़े थे। जबकि अमन दिल्ली का रहने वाला था।
 
मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। फारेंसिक टीम भी एनकाउंटर वाली जगह पहुंची। सभी आरोपी कई मामलों में वांछित थे।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिहार: महागठबंधन में सीटों का मसला क्यों नहीं सुलझ रहा है?

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels