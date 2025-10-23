बताया जा रहा है कि चारों बदमाश बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे।

Delhi Encounter News in hindi : दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में रोहिणी में हुई मुठभेड़ में 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। मृतकों में 3 बिहार और 1 दिल्ली का गैंगस्टर था। बताया जा रहा है कि चारों बदमाश बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का दिल्ली में एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। रोहिणी इलाके में बहादुर शाह मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में दोनों और से जमकर गोलियां चली। मरने वालों में सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक भी है, जो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था।

रंजन पाठक के साथ मनीष पाठक, अमन ठाकुर और विमलेश महतो भी मारे गए। रंजन, मनीष और विमलेश तीनों ही गैंगस्टर सीतामढ़ी से जु़ड़े थे। जबकि अमन दिल्ली का रहने वाला था।

मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। फारेंसिक टीम भी एनकाउंटर वाली जगह पहुंची। सभी आरोपी कई मामलों में वांछित थे।

edited by : Nrapendra Gupta