Delhi में DU की छात्रा पर एसिड से हमला, दोनों हाथ जले, अस्‍पताल में कराया भर्ती

Acid attack on DU student : दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मुकुंदपुर में आज दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर एसिड से हमला होने का मामला सामने आया है। हमले में पीड़िता के दोनों हाथ जल गए। पीड़िता लक्ष्मी बाई कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज जाते समय उस पर हमला हुआ। गंभीर रूप घायल पीड़िता को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

गंभीर रूप घायल पीड़िता को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र उसे परेशान कर रहा था। पीड़िता के बयान के अनुसार, हमला उसके परिचित जितेंद्र और उसके दो साथियों ईशान और अरमान ने किया। तीनों मोटरसाइकल पर आए थे।

हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपी जितेंद्र पिछले कुछ समय से छात्रा का पीछा कर रहा था और करीब एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

Edited By : Chetan Gour