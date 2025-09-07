Hanuman Chalisa

टीएमसी नेता की भाजपा विधायक को धमकी, आवाज बंद करने के लिए गले में तेजाब डाल दूंगा

पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ने मालदा में एक राजनीतिक सभा में भाजपा विधायक को उनकी आवाज बंद करने के लिए उनके गले पर तेजाब डालने की धमकी दी है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (15:43 IST)
TMC leader warns BJP MLA : पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अब्दुर रहीम बक्शी ने मालदा में एक राजनीतिक सभा में भाजपा विधायक शंकर घोष का नाम लिए बिना उनकी आवाज बंद करने के लिए उनके गले पर तेजाब डालने की धमकी दी है।
 
बक्शी ने कहा कि भाजपा विधायक ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा था। मैं उसके गले पर तेजाब डालकर उसका मुंह बंद कर दूंगा।
 
उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों की हत्या हो रही है। यहां जो भाजपा समर्थक हैं, वे विरोध नहीं कर रहे। इसलिए इस इलाके में भाजपा लागू नहीं हो सकती। मैं लोगों से कहूंगा कि बहिष्कार करें। भाजपा का झंडा फाड़ दें।
 
तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि जो व्यक्ति बेहयाई से कहता है कि बाहर काम करने वाले बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं हैं, वो पश्चिम बंगाल के निवासी नहीं हैं। वे रोहिंग्या हैं, वे बांग्लादेशी हैं। उसने यह नारा लगाया। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ओ मेरे दोस्त बीजेपी विधायक, अगर मैं यह बात तुमसे दोबारा सुनूंगा कि ये बंगाली बांग्लादेशी हैं, तो मैं तुम्हारी आवाज को तुम्हारे मुंह के अंदर तेजाब डालकर राख कर दूंगा।
 
उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल है। हम बंगाली तुम्हें बोलने की जगह नहीं देंगे। मैं तुम्हारा चेहरा तेजाब से जला दूंगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

