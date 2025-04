Ghibli व एनीमे: जापानी 'कल्चरल सुपरपावर' से भारत को सीख

हॉलीवुड को टक्कर देता जापान का सांस्कृतिक अग्रदूत 'एनीमे' : स्टूडियो घिबली की फिल्में, जैसे My Neighbor Totoro (1988), Spirited Away (2001), Princess Mononoke (1997), और Howls Moving Castle (2004), जापानी संस्कृति, मिथकों और परंपराओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती हैं। Spirited Away ने 2003 में ऑस्कर (Academy Award) जीता, जो किसी जापानी एनीमेशन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।