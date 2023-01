PAN Card से लेकर Driving Licence तक बनाना हुआ और आसान, सारी सुविधाएं एक ही वेबसाइट पर

नई दिल्ली। How to apply for a driving license and PAN Card : केंद्र सरकार digitalization को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश के नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्य करवाने में परेशानी न आए, इसके लिए सभी विभागों के पोर्ट्‍ल बनाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है पेन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट तक आप एक ही पोर्टल पर बनवा सकते हैं। हालांकि इस कार्डों के लिए अलग से भी साइट्‍स हैं। इसके लिए आपको india.gov.in/ जाना होगा।