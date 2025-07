जन्म प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया और किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

how to apply for birth certificate: जन्म प्रमाणपत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी भी व्यक्ति के जन्म, पहचान और नागरिकता का कानूनी प्रमाण होता है। यह न केवल बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड बनवाने, या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भविष्य में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए भी आधार बनता है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल बनाया है, ताकि नागरिक आसानी से इसे प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और महत्वपूर्ण बातें।