क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (19:41 IST)
क्या अब आपको ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर कोई जुर्माना लगेगा। इसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। उन्होंने इसे लेकर सारी स्थिति साफ कर दी है। खबरें आ रही थीं कि ट्रेन में सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर फ्लाइट से तरह एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। सोशल मीडिया पर ये खबरें थी कि इसे लेकर रेलवे नए नियम बना रहा है। इस तरह की बातें सामने आने के बाद बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। 

विमानों की तरह ले सकेंगे लिमिट सामान
खबरों में आ रहा था कि रेल यात्री अब विमानों की तरह एक लिमिट में ही सामान ले जा सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर वजन तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने जा रहा है। इन मशीनों के माध्यम से यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा। अगर सामान तय लिमिट से ज्यादा पाया गया तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यह चार्ज ट्रेन की क्लास (जनरल, स्लीपर, एसी आदि) के हिसाब से लिया जाएगा।

क्या कहा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
रेल मंत्री ने अब इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने न्यूज चैनल आज तक के एक इंटरव्यू में कहा कि यात्री पहले ही तरह ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जा सकेंगे। एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर यात्री को किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वैष्णव ने कहा कि काफी वर्षों से रेल यात्री अपने साथ अतिरिक्त सामान लेते जाते रहे हैं। ऐसा कोई नया नियम नहीं बना है कि अब लिमिट से ज्यादा सामान होने पर यात्री को अतिरिक्त पैसा देना होगा।  इनपुट एजेंसियां  Edited by : Sudhir Sharma

