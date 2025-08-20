प्रति मिनट कितने टिकटों का हो सकता है आरक्षण, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया यह जवाब

Rail Travel Ticket Reservation News : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली का पूर्ण उन्नयन किया है, जिससे वर्तमान में प्रति मिनट 25000 टिकट बुक किए जा सकते हैं। यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) के उन्नयन से जुड़े उपायों के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा, तकनीकी उन्नयन भारतीय रेलवे की एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, नई प्रणाली वर्तमान क्षमता से 4 गुना अधिक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। रेलवे ने हाल ही में ‘रेलवन ऐप’ लॉन्च किया है, जिसके जरिए यात्री अपने मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। उन्नयन कार्य के लिए 182 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

