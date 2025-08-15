Biodata Maker

क्या है 1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसका PM मोदी ने किया ऐलान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 (08:54 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर देश के युवाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश के नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। आज 15 अगस्त है, आज के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे- बेटी को 15 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
ALSO READ: LIVE: PM मोदी का बड़ा ऐलान- इस साल देश में मनेगी दिवाली डबल दिवाली, GST की दरें भारी मात्रा में होंगी कम
यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। पहले इसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive) यानी ELI नाम से लॉन्च किया जाना था। बाद में इस योजना का नाम विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया. इस स्कीम से पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार अपनी ओर से 15000 रुपये देगी। फ्रेशर्स को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी सरकार 3000 रुपये तक प्रति कर्मचारी देगी। इस स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ऑपरेट करेगा। इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। Edited by : Sudhir Sharma
 

