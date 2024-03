Uttar Pradesh में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, अनेक जिलों में बेमौसम वृष्टि

7 people died due to lightning in Uttar Pradesh : उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में बारिश और ओलावृष्टि (rain and hailstorm) के बाद आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में रविवार को 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने लखनऊ में यह जानकारी दी। राहत आयुक्त नवीन कुमार ने रविवार को बताया कि बिजली गिरने से लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर व शाहजहांपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने की राहत राशि की घोषणा की है।