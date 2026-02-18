लखनऊ में CM योगी-भागवत में 40 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयास

उत्तरप्रदेश के मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की आज मुलाकात हुई है। मुलाकात ने उत्तरप्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ा दीं। यह मुलाकात लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में हुई, जहां पर संघ का कार्यालय है।
मीडिया खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जो RSS के शताब्दी वर्ष के आउटरीच के तहत लखनऊ के दो दिन के दौरे पर हैं।
आदित्यनाथ भागवत से मिलने के लिए रात करीब 8 बजे निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक चली मीटिंग का एजेंडा अभी पब्लिक नहीं किया गया है। हालांकि भागवत का राज्य का बार-बार आना इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य में एक साल में विधानसभा चुनाव होने हैं।
मीडिया खबरों के मुताबिक उत्तरप्रदेश में संघ के 2 लाख कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आम जनता तक संघ के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सरकार की नीति के बारे में, योजनाओं के बारे में और लाभार्थियों से संपर्क करेंगे।
मीडिया खबरों के अनुसार SIR को लेकर भी योगी और भागवत के बीच बातचीत हुई। मोहन भागवत चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आमजन किसी भी हाल में SIR को लेकर पीछे न रहें। संगठन और सरकार मिलकर काम करें। बचे हुए दिनों में SIR को लेकर, अवैध बांग्लादेशों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के भी चर्चा हुई। Edited by : Sudhir Sharma