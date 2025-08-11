भदोही में एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 2 महिलाओं की मौत
भदोही (यूपी) , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (12:43 IST)
Ambulance and truck collide in Bhadohi:
भदोही में सोमवार सुबह एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोपीगंज थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब दिल्ली से एक शव लेकर बिहार के बेगूसराय जा रही एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।ALSO READ: दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, SUV की टक्कर में गई 1 व्यक्ति की जान
