बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश CCTV में कैद

बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पीछा करते हुए असलम के सिर में पीछे से गोली मार दी और फरार हो गए

हिमा अग्रवाल

मेरठ , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (11:41 IST)
Meerut Crime news : मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्याम नगर इलाके में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 30 वर्षीय असलम की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय हुई जब असलम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था।
 
बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पीछा करते हुए असलम के सिर में पीछे से गोली मार दी और फरार हो गए। गंभीर हालत में असलम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
 
घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों की भारी भीड़ जुट गई लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एएसपी अंतरिक्ष जैन भी मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
 
फुटेज में एक हमलावर को टोपी लगाए देखा जा सकता है, जो असलम के पास पहुंचकर बेहद नजदीक से सिर में गोली मार देता है, जबकि उसका साथी बाइक पर इंतजार करता है।
 
सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार के बीचोंबीच यह वारदात हुई, जहां चारों तरफ लोग खड़े थे लेकिन किसी की भी हमलावरों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गोली लगते ही असलम वहीं गिर पड़ा और हमलावर तेजी से भाग निकले।
 
खास बात यह है कि इस दौरान असलम की छोटी बेटी भी उसके साथ मौजूद थी, जो यह मंजर देखकर सहम गई और उसका रो-रोकर बुरा हाल है। असलम की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया।
 
मेरठ के एस पी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया है कि दो लोगों से पैसे के लेनदेन को लेकर कुछ समय पहले असलम की कहासुनी हुई थी, परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ही हत्या की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
