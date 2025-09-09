यूपी में 6 जगह नौकरी कर रहा था एक शख्स, सीएम योगी ने उठाए सवाल, शुरू हुई जांच

Arpit Singh X Ray Technician Scam : उत्तर प्रदेश में अर्पित सिंह नाम से एक व्यक्ति ने 6 जिलों में एक्स-रे टेक्नीशियन की नौकरी की और वेतन उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सवाल उठाए। लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कनिष्ठ सहायक और एक्स-रे टेक्नीशियनों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस मामले को उजागर किया था। उन्होंने कहा था कि किस तरह की भर्तियां होती थीं? हमें कई भर्तियां सीबीआई को सौंपनी पड़ीं। अब आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 8-8 जगहों पर अपनी नियुक्ति करवाकर वेतन ले रहा था। जब जांच हुई तो यह मामला सामने आया। इसके कुछ ही घंटों बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में निदेशक (पराचिकित्सा) डॉ. रंजना खरे ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अर्पित सिंह नामक अभ्यर्थी बनकर नौकरी हासिल की। अर्पित का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2016 में घोषित भर्ती सूची में क्रमांक 80 पर था।
धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली जिलों में नियुक्तियां हुईं, इनमें आरोपी 2016 से वेतन प्राप्त कर रहे थे और राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे थे। धोखाधड़ी और जालसाजी के इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।
edited by : Nrapendra Gupta