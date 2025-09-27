Navratri

बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बरेली , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (16:02 IST)
Bareilly news in hindi : बरेली में शुक्रवार को नमाज के बाद हुई हिंसक झड़पों के मामले में पुलिस ने शनिवार को इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान समेत 8 लोगों गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ALSO READ: बलिया मामले में CM योगी बोले, मौलाना भूल गया था यूपी में किसका राज है?
 
बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया कि बरेली में बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा समेत आठ उपद्रवियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने तौकीर रजा खान पर शुक्रवार को अपने भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
 
एसएसपी ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा खान के उकसावे पर युवाओं की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी, जिससे खलील तिराहा से लेकर इस्लामिया मैदान तक अराजकता का माहौल बन गया।
 
इन लोगों की गिरफ्तारी : तौकीर रज़ा खान के साथ गिरफ्तार और जेल भेजे गए 7 अन्य लोगों में सरफराज, मनीफुद्दीन, अज़ीम अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर, रेहान और मोहम्मद सरफराज शामिल हैं। इनके अलावा, पुलिस ने पूछताछ के लिए लगभग 36 और कथित उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
 
राजनीति में भी सक्रिय हैं तौकीर रजा : तौकीर रजा खान दो दशकों से ज़्यादा समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय है। बरेली और आसपास के जिलों में उसका काफी प्रभाव है। तौकीर रजा खान सुन्नी इस्लाम के बरेलवी संप्रदाय के संस्थापक अहमद रजा खान का वंशज है। पहले भी उस पर कई विवादित मामलों में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है।
 
गौरतलब है कि बरेली में शुक्रवार को सुबह उस समय हिंसा भड़क उठी, जब नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के समर्थन में भारी भीड़ जमा हो गई। 
