मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबीरधाम आश्रम में की मूर्तियों की स्थापना, रोपा रुद्राक्ष का पौधा

Chief Minister Yogi Adityanath planted a Rudraksh sapling at Kabir Ashram

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (20:29 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कबीरधाम आश्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में आयोजित वार्षिक परंपरा के तहत श्री क्षमादेवजी तथा श्री गुरुमन साहेब की नई मूर्तियों का अनावरण किया।
 
यह परंपरा आश्रम में हर वर्ष निभाई जाती है, जिसके अंतर्गत पूज्य संतों की मूर्तियों को नए रूप में स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर मूर्तियों का उद्घाटन किया और दोनों मूर्तियों पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में एक रुद्राक्ष का वृक्ष भी रोपित किया।
 
मुख्यमंत्री ने कबीरधाम आश्रम की धार्मिक परंपरा, संतों की सेवा भावना और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्थलों से समाज में सद्भाव, आस्था और सेवा की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर आश्रम से जुड़े संत, श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

