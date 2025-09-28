Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






यूपी में होर्डिंग वार, 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बाद लगे 'आई लव अखिलेश यादव' के होर्डिंग

Advertiesment
हमें फॉलो करें akhhilesh yadav hording

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (10:36 IST)
UP Hording war : उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' से उठा विवाद अब भाजपा और सपा के बीच होर्डिंग्स वार में बदलता नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 'आई लव योगी आदित्यनाथ' और 'आई लव बुलडोजर' लिखी होर्डिंग्स लगाने के बाद अब सपा कार्यकर्ताओं ने भी राज्य में 'आई लव अखिलेश यादव', 'आई लव पीडीए' के होर्डिंग्स लगा दिए।
 
आज सुबह लखनऊ में सड़कों पर सपा नेताओं की होर्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। इसमें 'आई लव अखिलेश यादव', 'आई लव पीडीए' और 'आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार' समेत कई स्लोगन लिखे गए हैं। सपा के समर्थन में लगी ये होर्डिंग्स सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह यादव और सपा के पूर्व प्रदेश सचिव अबनींद्र यादव द्वारा लगाए गए हैं। 
 
गौरतलब है कि विवाद की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी, जब कानपुर में बारावफात जुलूस के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लगाए गए। इस पर पुलिस ने लगभग 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
 
इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 'आई लव मोहम्मद' कहना कोई अपराध नहीं है। धीरे-धीरे यह विवाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निकलकर उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और कर्नाटक तक फैल गया।

'आई लव मोहम्मद' के बाद 'आई लव महादेव' भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेड हुआ कई स्थानों पर लोगों ने 'आई लव महादेव' के पोस्टर लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दशहरे पर इंदौर में नहीं जलेगा सोनम रघुवंशी के चेहरे वाला पुतला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels