Kashi : मां गंगा की आरती, मंत्रोच्चार और दीपदान के साथ किया गया 2025 का स्वागत

Kashi welcome the new year 2025 with Ganga Aarti : पूरी दुनिया से 2024 को अपने-अपने तरीकों से विदा करते हुए 2025 के स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अद्भुत रंग में रंग गई। 2024 को अंतिम विदाई और नववर्ष के स्वागत के लिए काशी में विशेष गंगा आरती का आयोजन हुआ। 2025 के स्वागत के लिए दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट समेत प्रमुख घाटों पर मां गंगा के भक्तों का सैलाब था, श्रद्धालुओं बीते वर्ष को विदाई और नए साल की आरती के साक्षात गवाह बने। दीप से 2025 लिखकर मां गंगा की आरती से घाट का नजारा पूर्णतः भक्तिमय हो गया।