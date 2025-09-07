मनोज भावुक को पाती अक्षर सम्मान

'विश्व भोजपुरी सम्मेलन' व 'पाती रचना मंच' की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 13वें अधिवेशन में भोजपुरी के प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, कवि, फिल्म गीतकार, टीवी प्रस्तोता व भोजपुरी सिनेमा के इतिहासकार मनोज भावुक को वर्ष 2025 के 'पाती अक्षर सम्मान' से सम्मानित किया गया। मनोज भावुक को यह सम्मान भोजपुरी साहित्य व सिनेमा में उनके विशिष्ट अवदान व पूरे विश्व में भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया।

7 सितंबर 2025 को टाउन हॉल, बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मान प्रदान किया, प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर सदानंद शाही व पाती पत्रिका के सम्पादक डॉ. अशोक द्विवेदी ने।

इस अवसर पर वर्ष 2025 के लिए गिरिडीह पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बलभद्र और कवि मिथिलेश गहमरी व गत वर्ष के लिए लंगट सिंह कॉलेज के भोजपुरी विभागाध्यक्ष डॉ. जयकांत सिंह 'जय' को भी ‘पाती अक्षर सम्मान‘ से नवाज़ा गया।