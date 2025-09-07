ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मनोज भावुक को पाती अक्षर सम्मान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Manoj Bhavuk gets Patti Akshar Samman
, रविवार, 7 सितम्बर 2025 (20:07 IST)
'विश्व भोजपुरी सम्मेलन' व 'पाती रचना मंच' की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 13वें अधिवेशन में भोजपुरी के प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, कवि, फिल्म गीतकार, टीवी प्रस्तोता व भोजपुरी सिनेमा के इतिहासकार मनोज भावुक को वर्ष 2025 के 'पाती अक्षर सम्मान' से सम्मानित किया गया। मनोज भावुक को यह सम्मान भोजपुरी साहित्य व सिनेमा में उनके विशिष्ट अवदान व पूरे विश्व में भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया।   
 
7 सितंबर 2025 को टाउन हॉल, बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मान प्रदान किया, प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर सदानंद शाही व पाती पत्रिका के सम्पादक डॉ. अशोक द्विवेदी ने।
 
मनोज भावुक को यह सम्मान भोजपुरी साहित्य व सिनेमा में उनके विशिष्ट अवदान व पूरे विश्व में भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया। सम्मान में प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
 
इस अवसर पर वर्ष 2025 के लिए गिरिडीह पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बलभद्र और कवि मिथिलेश गहमरी व गत वर्ष के लिए लंगट सिंह कॉलेज के भोजपुरी विभागाध्यक्ष डॉ. जयकांत सिंह 'जय' को भी ‘पाती अक्षर सम्मान‘ से नवाज़ा गया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी ने की सांसदों से यह अपील...

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels