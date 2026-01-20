Hanuman Chalisa

पार्टी को नई ऊर्जा व दिशा देंगे नितिन नबीन : सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता की सराहना की

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/लखनऊ , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (19:10 IST)
BJP President Nitin Nabin: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई के साथ उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। सीएम योगी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट किया और अपने सोशल मीडिया एकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट करके भी उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दीं। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता से पार्टी को नई ऊर्जा-दिशा मिलेगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्राप्त होगी। सीएम ने आशा जताई कि उत्तर प्रदेश को भी आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। 
 
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में आप अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपनी निष्ठा व समर्पण से संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं में 'राष्ट्र प्रथम' के भाव को और सुदृढ़ करेंगे। आपके उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं।
