पीएम मोदी बोले, आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको को ही संभालनी है

स्वामी विवेकानंद ने कहा था- 'Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach' यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी Destiny तक कैसे पहुंचेगा?आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है।