अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी

अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, तैयारियों का लिया जायजा, ध्वजा में दिखेगा चमकता सूरज, कोविदारा का पेड़ और लिखा होगा 'ॐ', श्रीराम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा ध्वजारोहण

Flag hoisting in Ayodhya

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (20:23 IST)
Flag hoisting in Ayodhya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आयोजन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने वहां मंदिर परिसर में होने वाले आयोजन की तैयारियों को परखा और मंदिर प्रशासन व जनपद प्रशासन द्वारा की गईं तैयारियों का भी जायजा लिया। 
 
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्यावासियों का अभिनंदन करते हुए वे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। इसके पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री सप्तमंदिर जाएंगे और महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी मंदिर में भी शीश झुकाएंगे। इसके बाद वे शेषावतार मंदिर भी जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद राम दरबार गर्भगृह में दर्शन-पूजन करेंगे। 
 
करीब 12 बजे होगा ध्वजारोहण : प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे। यह आयोजन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी पर श्रीराम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण वाले तिकोने झंडे का आरोहण किया जाएगा। जिस पर भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक चमकते सूरज की तस्वीर है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है। पवित्र भगवा झंडा रामराज्य के आदर्शों को दिखाते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा।
 
झंडा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा (दक्षिण भारतीय आर्किटेक्चरल परंपरा में डिज़ाइन किया गया घेरा) मंदिर की आर्किटेक्चरल विविधता को दिखाता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 87 बारीकी से पत्थर पर उकेरे गए प्रसंग हैं। घेरे की दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 79 कांस्य-ढाल वाले प्रसंग रखे गए हैं। 
webdunia
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए और यहां हुई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।
 
सुरक्षा कवच होगा अभेद्य : श्रीराम मंदिर अयोध्या में धर्म ध्वज स्थापना समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभूतपूर्व स्तर पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीमों तक का समन्वित प्रबंधन शामिल है।
 
सुरक्षा योजना के अंतर्गत उच्च पदस्थ अधिकारियों को रणनीतिक नेतृत्व के लिए तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और निरीक्षकों की संख्या उल्लेखनीय है। सुरक्षा ड्यूटी के लिए पुलिस बल में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला आरक्षियों को नियुक्त किया गया है, जो भीड़ नियंत्रण, सर्चिंग, विस्फोटक की जांच सहित आपात प्रतिक्रिया जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। विशेष सुरक्षा इकाइयों के रूप में बम डिटेक्शन टीम, डॉग स्क्वॉड, वीवीआईपी सुरक्षा निरीक्षण दल, ट्रैफिक प्रबंधन यूनिट, फायर यूनिट तथा रिस्पॉन्स टीम की जिम्मेदारी संवेदनशील बिंदुओं पर सुनिश्चित की गई है। 
 
तकनीकी उपकरण जैसे माइंस टीम, बीडीएस यूनिट, एक्स-रे स्कैनिंग मशीन, सीसीटीवी मॉड्यूल, हाई रिस्पॉन्स वैन, पेट्रोलिंग यूनिट और एंबुलेंस यूनिट्स को भी नियुक्त किया गया है। विशेष जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्शन डिवाइस, वाहन माउंटेड स्कैनर तथा बैगेज एक्सरे स्कैनर का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।
 
 
सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल
 
विभिन्न परीक्षेत्रों से कुल 14 एसपी
  • कुल 30 एएसपी
  • कुल 90 डीवाईएसपी
  • कुल 242 इंस्पेक्टर (पुरुष)
  • उपनिरीक्षक कुल 1060
  • महिला उपनिरीक्षक कुल 80
  • पुरुष हेड कांस्टेबल कुल 3090
  • महिला हेड कांस्टेबल कुल 448
 
यातायात व्यवस्था के लिए तैनाती
  • कुल 16 ट्रैफिक इंस्पेक्टर 
  • कुल 130 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर
  • कुल 820 ट्रैफिक पुलिस के जवान 
 
विशेष सुरक्षा इकाइयां
  • एटीएस कमांडो की कुल 2 टीम
  • एनएसजी स्नाइपर कुल 2 टीम
  • एंटी ड्रोन यूनिट कुल 1 टीम
धर्म ध्वज समारोह में सुरक्षा प्रबंधन का विवरण
  • एस्कॉर्ट 2 सेट, प्रत्येक में 3 कर्मी
  • एक्सेस कंट्रोल 16 सेट
  • एएस चेकिंग टीम 3 यूनिट
  • स्पाटर डिटेक्टिव ड्यूटी 15 यूनिट
  • बेयरर यूनिट 2 यूनिट
  • एंटी मोबाइल माइन्स टीम 01
  • बीडीडीएस 09 टीम
  • स्पॉट चेक टीम 15
  • फायर ब्रिगेड 04
  • पायलट वाहन यूनिट 12
  • डीएफएमडी 105
  • एचएचएमडी 380
  • वाहन माउंटेड जैमर 01
  • नागरिक पुलिस कुल 5784
  • यातायात पुलिस 1186
  • ध्वजारोहण में लगे कुल सुरक्षा कर्मी 6970
ड्रोन निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस
  • एटीएस टीम 2
  • कुल लगभग 90 तकनीकी सदस्य
  • एंटी ड्रोन सिस्टम 01
  • 4 साइबर कमांडो
अतिरिक्त सुरक्षा बिंदु
  • पार्किंग प्रबंधन के लिए 38 कर्मी
  • भीड़ नियंत्रण के लिए बैरियर मॉड्यूल
वीआईपी रूट और मंदिर परिसर सुरक्षा विशेष प्रोटोकॉल
  • रूट डायवर्जन पर पुलिस तैनाती
  • स्नाइपर और हाई ग्राउंड सर्विलांस
