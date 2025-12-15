Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का निधन

Advertiesment
हमें फॉलो करें ram vilas vedanti

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अयोध्या , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (14:21 IST)
Ram Vilas Vedanti news in hindi : राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया। डॉ. वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।
 
अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके निधन की खबर से संत समाज के साथ ही राम भक्तों में भी शोक की लहर फैल गई।
 
उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!
उन्होंने कहा कि डॉ. वेदांती का जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को गाली पर संसद में बवाल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels