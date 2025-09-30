Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रामनगरी अयोध्या में मनेगा RSS शताब्दी वर्ष समारोह, पूर्ण गणवेश मे होंगे स्वयंसेवक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ramnagari Ayodhya
webdunia

संदीप श्रीवास्तव
, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (20:59 IST)
Rashtriya Swayamsevak Sangh centenary year:  विजयदशमी दो अक्टूबर को है और इसी दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना का 100वां भी है। अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा। RSS शताब्दी वर्ष के इस आयोजन की सबसे खास बात होगी कि सभी स्वयं सेवको को पूर्ण गणवेश में होना अनिवार्य होगा तभी प्रवेश मिलेगा अन्यथा कार्यक्रम स्थल के बाहर रहना पड़ेगा। कार्यक्रम की तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं। 
 
इस शताब्दी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वयंसेवक घर-घर, गांव-गांव जाकर सम्पर्क कर रहे हैं। वैसे तो शताब्दी कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाएगा, अयोध्या में होने वाले स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का उद्बोधन होगा।
 
कार्यक्रम की अध्यक्षता ऋषभदेव जनभूमि दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति के अध्यक्ष व पीठाधीश्वर रविंद्र कीर्ति स्वामी करेंगे। अयोध्या में आयोजित होने वाले शताब्दी कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी महानगर संघ चालक विक्रमा प्रसाद और महानगर कार्यवाह देवेंद्र को सौंपी गई है। अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी कार्यक्रम स्थल को संघ ने रामलला अशोक सिंघल नगर नाम दिया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हमास को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, आपके पास केवल 3-4 दिन, नहीं तो होगा दु:खद अंत

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels