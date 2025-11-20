Biodata Maker

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (09:26 IST)
Sudhakar Singh death news : उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा से सपा विधायक सुधाकर सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 67 वर्ष के थे।
 
सुधाकर सिंह 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे। 18 को दिल्ली से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।
 
गुरुवार सुबह सुधाकर का निधन हो गया। उनके बेटे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉ. सुजीत सिंह ने पिता के निधन की पुष्टि की।

सपा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर सुधाकर सिंह के निधन पर दुख जताया। पार्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा- घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि!
तीन बार विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन की खबर मिलते ही मऊ, घोसी, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल में शोक की लहर दौड़ गई। 2023 में हुए उपचुनाव में उन्होंने योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान पर बड़ी जीत दर्ज की थी।
edited by : Nrapendra Gupta 

