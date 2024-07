Budget of UP Yogi government: UP सरकार का 12,909 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट, औद्योगिक विकास के लिए 7500 करोड़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 4227.94 करोड़ रुपए और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपए है।