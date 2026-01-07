Dharma Sangrah

UP में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द, योगी सरकार का फैसला

Uttar Pradesh Assistant Professor exam cancelled

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (18:18 IST)
उत्तरप्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला खुद लिया है। 16 और 17 नवंबर को प्रदेश के 52 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 4 सितंबर को UPHESC ने नतीजे घोषित किए थे। आवेदकों के इंटरव्यू लेना शेष थे। 
यूपी STF को इस परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली का पता चला था। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। STF ने आउटसोर्स के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। ठगों ने फर्जी पेपर बनाकर अभ्यर्थियों से वसूली की थी।

उत्तरप्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPHESC) ने 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। एक लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। योगी सरकार ने धांधली के आरोप लगने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। Edited by: Sudhir Sharma

