माघ मेले में स्पेशल-17 की टीम कर रही स्वास्थ्य की सुरक्षा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य पदार्थों की जांच

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (19:59 IST)
माघ मेले में उमड़े आस्था के जनसैलाब के बीच श्रद्धालुओं की सुविधाओं व स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संपूर्ण मेला क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। मेले में अब तक 17 करोड़ से अधिक सनातनियों को शुद्ध व स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या का अनुमान लगाते हुए ही योगी सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए ‘स्पेशल-17’ टीम को मैदान में उतारा,  जो पूरे मेला क्षेत्र में दुकानों का सघन निरीक्षण व निगरानी कर रही है।
 
सात जोन में 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती
प्रदेश के चुनिंदा विशेष अधिकारियों को माघ मेले में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे मेला क्षेत्र को सात जोन में बांटकर 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है। व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहे, इसके लिए इनकी मॉनिटरिंग तीन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं। हर सामुदायिक रसोई, भंडारा स्थल,  दुकान व भोजनालय पर निगरानी सुनिश्चित की गई है।
 
हाई-टेक निगरानी, मौके पर जांच
प्रयागराज में माघ मेले के विभिन्न हिस्सों में पांच ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ वैन तैनात की गई हैं। इनके माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर शुद्ध व सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके जरिए ट्रेनिंग, टेस्टिंग व अवेयरनेस, तीनों काम एक साथ किए जा रहे हैं। डिजिटल फ्राइंग ऑयल मॉनिटर (डीओएम) उपकरण से खाद्य पदार्थों को तलने में इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है, ताकि उसी तेल का बार-बार उपयोग रोका जा सके और स्वास्थ्य मानकों का पालन हो।
 
होटलों-ढाबों पर सघन अभियान
होटल, ढाबा, रेस्तरां व मेले के मार्गों पर युद्धस्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस, रेट लिस्ट, हैंड ग्लव्स, मास्क व हेड कवर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने और निर्धारित से ज्यादा मूल्य नहीं लिए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
 
‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप से निगरानी
प्रयागराज में सहायक आयुक्त (खाद्य) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि संपूर्ण जनपद व मेला क्षेत्र में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआरकोड लगाए गए हैं। इसे फूड सेफ्टी वैन के बाहरी हिस्से पर भी प्रदर्शित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिल सके। प्रयागराज आने वाले सभी मार्गों पर निरीक्षण के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र समेत पूरे जनपद में दुकानों पर रेट लिस्ट लगवाई गई है, ताकि ग्राहकों को खरीदारी से पहले ही मूल्य की जानकारी मिले और पारदर्शिता बनी रहे।
 
सेक्टर-3 में शिविर कार्यालय से चप्पे-चप्पे पर नजर
माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-3 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है। पैंफलेट, एलईडी वैन व होर्डिंग्स के माध्यम से खाद्य कारोबारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कल्पवासियों व श्रद्धालुओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। एलईडी वैन से श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और मिलावट से बचने का संदेश दिया जा रहा है। दुकानदारों से पानी व खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, ढक्कनयुक्त कूड़ेदान का उपयोग,  तेल को दो बार से अधिक गरम न करने जैसे निर्देशों का पालन कराया जा रहा है।

