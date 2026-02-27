Dharma Sangrah

UP में होली से पहले राज्यकर्मियों को मिलेगा वेतन, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश

Chief Minister Yogi Adityanath
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (18:22 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (18:25 IST)
google-news
- आउटसोर्सिंग व संविदाकर्मियों को भी समय पर होगा भुगतान
- 2, 3 और 4 मार्च को होली का अवकाश घोषित
- 28 फरवरी (शनिवार) कार्य दिवस घोषित
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पर्व से पहले ही सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहार के मद्देनजर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समयसीमा का कड़ाई से पालन करें। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मियों का भुगतान भी त्योहार से पहले सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को पर्व के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शनिवार 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित कर दिया है। वहीं, कर्मचारियों को 3 मार्च का अवकाश दिया जाएगा। होली पर्व के अवसर पर 2, 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा।
ALSO READ: अभूतपूर्व रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर-जापान दौरा
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
