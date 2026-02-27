गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं के बीच बम की धमकी, पोस्ट ऑफिसों को मिला धमकी भरा ईमेल

Bomb threat to Gujarat Government offices: गुजरात में एक तरफ जहां कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकियों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सूरत, वलसाड और नवसारी के बाद अब अमरेली, बनासकांठा और पालनपुर के डाकघरों को भी ईमेल के जरिए धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

अमरेली में खाली कराया गया डाकघर अमरेली के मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिलते ही हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे डाकघर को खाली करा लिया गया और आसपास के इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। साइबर सेल ने ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

नवसारी और उत्तर गुजरात में भी दहशत का माहौल अमरेली से पहले नवसारी के नाग तलावड़ी इलाके में स्थित डाकघर को भी इसी तरह की धमकी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच की। हालांकि, प्राथमिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। इसके अलावा, उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पालनपुर में भी इसी तरह की धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

प्रशासन की कार्रवाई और नागरिकों से अपील सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल ईमेल किस सर्वर या लोकेशन से भेजा गया है, इसकी पहचान के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। राज्य की सभी संवेदनशील सरकारी कचहरियों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala