सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से क्यों खुश हैं सपा विधायक पूजा पाल?

पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर चर्चा के दौरान योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर सराहना की

SP MLA praises CM Yogi : उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर सराहना की। उन्होंने सदन को बताया कि कैसे योगी सरकार ने उन्हें और कई महिलाओं को न्याय दिलाय है और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है।

उन्होंने कहा कि मैंने अपना पति खोया है। सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया।

चायल से सपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं। मैंने तब आवाज उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया।

VIDEO | Lucknow, Uttar Pradesh: During the 24-hour 'Vision 2047' debate in the state Assembly, Samajwadi Party MLA Pooja Pal praised CM Yogi Adityanath for 'zero tolerance against crime' policy.



"I want to thank the honourable CM for providing justice to me. I want to thank the… pic.twitter.com/dxh3VOd2VL — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025

पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते देख सभी हैरान रह गए। उनके भाषण से भाजपा विधायक बेहद खुश नजर आ रहे थे तो सपा विधायकों के चेहरे बुझ से गए।

गौरतलब है कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही कर दी गई थी। साल 2004 में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। इसी के कारण राजू पाल की हत्या कर दी गई थी।

edited by : Nrapendra Gupta