आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद में होता हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे का उपयोग, CM योगी ने कहा- एक फूटी कौड़ी भी न दें

उत्तप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 'विचार-परिवार कुटुम्ब स्नेह मिलन' और 'दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव' कार्यक्रमों में लोगों से आग्रह किया था कि वे 'हलाल सर्टिफिकेशन' वाले उत्पाद ना खरीदें क्योंकि इस प्रमाणन से मिलने वाला धन आतंकवाद, धर्मांतरण और कथित 'लव जिहाद' की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जब कार्रवाई शुरू की तो 25 हजार करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है। भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है।

योगी आदित्य नाथ ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। यह पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर जाति-जाति के बीच में वैमनस्यता और विष-वमन करने की नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है, देश के अंदर 'लव जिहाद' और 'धर्मांतरण' जैसी कुत्सित, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ आयोजन के पहले दिन से 'इनके' द्वारा तमाम षड्यंत्र किए गए, नकारात्मक ट्वीट आने प्रारंभ हो गए, लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता को ठुकरा कर महाकुम्भ आयोजन के साथ जुड़कर जितनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया, वह अद्भुत है।

अखिलेश यादव का बचकाना बयान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी प्रजापति समुदाय की पीड़ा को समझा होता तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। कुछ लोगों की आदत होती है, जीवनभर उनका बचपना नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी कहती है दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। 'वो' अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं क्योंकि जो तेल आएगा, वह किसान के पास से तो आएगा, मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुम्हार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस समुदाय के बंधुओं के लिए व्यवस्था की है, अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को नि:शुल्क निकाल कर ले जाएं। Edited by : Sudhir Sharma