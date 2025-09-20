Dharma Sangrah

मारीच की तरह घुसा था, फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था

दिशा पाटनी के घर गोलीबारी करने वाले आरोपी के एनकाउंटर पर बोले मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ

हमें फॉलो करें Disha Patani house firing case: CM Yogi Adityanath speaks out on the encounter

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:58 IST)
Yogi on Disha Patani house firing case: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार एक शूटर की तुलना राक्षस ‘मारीच’ से की। लखनऊ के लोक भवन में एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने कल देखा कि महिला संबंधी अपराध में शामिल एक अपराधी बाहर (राज्य से बाहर) से आया था। वह संभवतः ‘मारीच’ (वेश बदलने में माहिर राक्षस) की तरह घुसा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली उसे लगी, तो वह चिल्ला रहा था कि वह गलती से उत्तर प्रदेश में घुस आया और अब कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उस अपराधी को ऐसा (राज्य से बाहर जाना) ही करना होगा जो महिला सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा, जो उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता में बाधा बनने की कोशिश करेगा। बरेली पुलिस के अनुसार, फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक घर पर गोलीबारी करने वाले पांच शूटरों में से एक आरोपी रामनिवास को उसके साथी अनिल के साथ शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
 
आरोपी के पैर में लगी थी गोली : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने बताया कि मुठभेड़ बरेली में हुई, जिसमें आरोपी रामनिवास के पैर में गोली लगी। घटना के वायरल वीडियो में रामनिवास हाथ जोड़कर जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा है और कह रहा है, ‘बाबा के यूपी में कभी नहीं आएंगे साहब।’
 
पुलिस ने आरोपी के पास से 0.32 बोर की पिस्तौल, चार कारतूस और चार खोखे बरामद किए। आर्य ने बताया कि पूछताछ में रामनिवास ने गोलीबारी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और यह भी बताया कि वह घटना के बाद से फरार था। (एजेंसी/वेबदुनिया)
