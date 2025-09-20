Hanuman Chalisa

Uttarakhand : चमोली पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, आपदा पीड़ितों से मिले, दिया हरसंभव मदद का भरोसा

देहरादून , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:53 IST)
चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आज मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जरूरी सहायता का भरोसा दिलाया। चमोली ज़िले के नंदानगर क्षेत्र में हालिया आपदा के बाद ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। हालात का ख़ुद जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को प्रभावित इलाक़ों में पहुंचे। 
 
स्थल निरीक्षण के दौरान सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और ज़िला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ़ कहा कि पीड़ितों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
 
मुख्यमंत्री ने सीधे प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और सभी ज़रूरी संसाधन प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
 
राहत शिविरों का निरीक्षण करते हुए सीएम ने भोजन, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता और अस्थायी आवास जैसी सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि जनजीवन को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी हैं और भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
 
तो चमोली के नंदानगर क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हरसंभव मदद पहुंचा रही है और प्रभावितों को राहत देने के लिए सभी संसाधन झोंक दिए गए हैं।

