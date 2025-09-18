उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से तबाही, कई घरों को नुकसान, IMD अलर्ट

उत्तराखंड में चमोली जिले के नंदानगर नगर पंचायत में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कई घर तबाह हो गए। 5 लोग लापता हैं जबकि 2 बचाया गया। NDRF और SDRF राहत और बचाव कार्य में जुटी। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

चमोली जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, नंदानगर के कुंतरी वार्ड में हुए भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं।

करीब एक पखवाड़े पहले भी कुंतरी वार्ड में करीब 16 मकान जमीन धंसने और गहरी दरारें आने से खतरे की जद में आ गए थे जिसे देखते हुए वहां रहने वाले 64 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया था।

केंद्र ने बताया कि नंदानगर के ही मोख घाटी के धुर्मा गांव में भी मोख नदी की बाढ़ से आधा दर्जन मकान मलबे की चपेट में आने से बर्बाद हो गए हैं।

IMD का अलर्ट : मौसम विभाग ने आज देहरादून, ऋषिकेश, पोढ़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। नदी के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है।

