देहरादून में फटे बादल, पानी में डूबा मंदिर, दुकानें और सड़कें बहीं, IMD का अलर्ट

Dehradun Weather Update cloud burst : उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई। टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। मौसम विभाग (IMD) ने आज भी राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ALSO READ: मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार, वायुसेना और सेना ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई। टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। मौसम विभाग (IMD) ने आज भी राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि देहरादून में सहस्त्रधारा और मालदेवता तथा मसूरी से भी नुकसान की खबरें मिली हैं। देहरादून में दो से तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, वहीं 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में कहा कि कल देर रात देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण कुछ दुकानों के क्षतिग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

आपदा की इस विकट स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है। हम हर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। pic.twitter.com/8RcxpVFmF1 — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 16, 2025 उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। भारी बारिश के कारण सोंग नदी उफान पर आ गई और आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। भारी बारिश के कारण सोंग नदी उफान पर आ गई और आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ गई।

सदर के उपमंडल मजिस्ट्रेट हरि गिरि ने कहा कि जलस्तर बढ़ रहा है और बहाव बहुत तेज़ है। किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। पर्यटक होटलों में ठहरे हुए हैं।

देहरादून के आईटी पार्क इलाके में भी जलभराव की सूचना है और कई कार्यालयों में पानी घुस गया है जिससे लोग फंस गए हैं। स्थानीय निवासी ऋतिक शर्मा ने कहा कि मैं सुबह साढ़े पांच बजे से यहां फंसा हुआ हूं। यहां बहुत पानी है, मेरी कार पानी में डूबी हुई है। कार्यालयों और बेसमेंट में पानी घुस गया है।

edited by : Nrapendra Gupta