आज रात 12 बजे तक फाइल होगा ITR

हमें फॉलो करें Income Tax Return

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (07:35 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब 16 सितंबर की रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल किया जा सकेगा। पल पल की जानकारी...


07:40 AM, 16th Sep
-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और दिन की मोहलत दी है। देर रात जारी सूचना के मुताबिक रिटर्न आज भी फाइल किया जा सकता है।
-विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आज से भाजपा चलो जीते रथ अभियान।
 

07:38 AM, 16th Sep
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के सहस्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान। मुख्य बाजार में मलबा आने से कई होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश से तबाही।

07:38 AM, 16th Sep
ट्रंप प्रशासन के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचा। ट्रंप की टैरिफ नीति लेकर पनपे तनाव के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत आज से फिर शुरू होने जा रही है। 

indore accident : इंदौर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 3 की मौत, कई घायल, CCTV फुटेज आया सामने

