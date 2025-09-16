: मोदी सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST दरों में कटौती के बाद मदर डेयरी ने दूध, घी, बटर और पनीर के दाम घटा दिए हैं। नए दाम 22 सितंबर से लागू होंगे।

Mother Dairy Milk rates : मोदी सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST दरों में कटौती के बाद मदर डेयरी ने यूएचटी दूध, घी, बटर समेत अपने कई वैल्यू-ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स के दाम घटाने का एलान किया है। नए दाम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी मदर डेयरी ने कहा कि पनीर (200 ग्राम) की कीमतें 95 रुपए से घटकर 92 रुपए, घी कार्टन पैक (एक लीटर) 675 रुपए से घटकर 645 रुपए और मक्खन 100 ग्राम 62 रुपए से घटकर 58 रुपए हो जाएगा।

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा कि डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी में हालिया कटौती एक प्रगतिशील कदम है जो खपत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा और सुरक्षित, उच्च-गुणवत्ता वाले पैकेटबंद उत्पादों को अपनाने में तेजी लाएगा।

गौरतलब है कि सरकार ने UHT दूध (टेट्रा पैक) पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। पनीर, घी, बटर, चीज, मिल्कशेक और आइसक्रीम जैसी चीजों पर पहले 12–18% तक जीएसटी लगता था, अब ये घटकर सिर्फ 5% हो गया है।

कंपनी ने साफ किया है कि पॉली पैक दूध जैसे फुल क्रीम, टोंड मिल्क, गाय का दूध आदि पर पहले से ही जीएसटी नहीं लगता था और आगे भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इसके दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।

edited by : Nrapendra Gupta