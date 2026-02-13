Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन कविता: सच्चे रिश्ते बनाएं Valentines day poem

Advertiesment
हमें फॉलो करें वेलेंटाइन डे पर लव रिलेशनशिप से संबंधित फोटो

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (12:57 IST)
love message of humanity: यह कविता वेलेंटाइन डे के अवसर पर प्रेरणा और सच्चे प्यार को फैलाने का संदेश देती है, साथ ही यह हर रिश्ते को महत्व देने की बात करती है।ALSO READ: प्रेरक कविता: तुम कमजोर नहीं हो

वेलेंटाइन डे कविता 

 
प्रेम का यह दिन, संजीवनी सा जादू है,
जो दिलों को जोड़ता है, सबसे बड़ा राज़ू है।
वेलेंटाइन डे पर हर मन में बसी एक बात,
आओ, साझा करें प्रेम, सच्ची हो हर मुलाकात।
 
दिलों के बीच एक समझ की चिंगारी जले,
चाहे दूर हो या पास, प्रेम हर दूरी को पाले।
यह दिन नहीं सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका का होता है,
यह दिन तो हर रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
 
मां-बाप का प्यार, दोस्ती की मीठी बातें,
सभी रिश्तों में छिपी हैं, सच्ची वेलेंटाइन रातें।
हर शब्द में प्यार हो, हर एक विचार में हो मिठास,
इस दिन को मनाएं, दुनिया में फैले प्रेम का उल्लास।
 
यह सिर्फ फूल, चॉकलेट या कार्ड का दिन नहीं है,
बल्कि यह है इंसानियत का संदेश, एक प्यार का तिनका है।
आओ इस वेलेंटाइन डे पर हम सब प्यार फैलाएं,
दिलों की दीवारें गिराएं, और सच्चे रिश्ते बनाएं।
 
प्यार का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं होता,
वह तो एक एहसास है, जो हर दिल में बसता।
तो इस दिन को जीते चलें, न कोई हो अकेला,
हर किसी के दिल में हो, सच्चा प्यार का मेला।
 

वेलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं! ALSO READ: वेलेंटाइन डे पर प्रेरक प्रेम कविता: प्रेम का संकल्प


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Valentines Day Wishes: वेलेंटाइन डे पर भेजें ये 10 सबसे खास प्यारभरे शुभकामना संदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels