Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वेलेंटाइन डे पर प्रेरक प्रेम कविता: प्रेम का संकल्प

Advertiesment
हमें फॉलो करें वेलेंटाइन डे पर प्रेम कविता

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (16:35 IST)
Hindi poem on Valentines Day: वेलेंटाइन डे केवल प्रेमियों का त्योहार नहीं, बल्कि यह अपने भीतर के प्रेम और साहस को जगाने का भी दिन है। यहां एक प्रेरक कविता है जो प्रेम की शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने के जज्बे को दर्शाती है:
 
उठो कि दिल की धड़कनों में एक नया संगीत जगाएं,
 
इस वेलेंटाइन, हम नफरत को मोहब्बत से हराएं।
 
प्रेम महज एक शब्द नहीं, यह तो जीने की एक कला है,
 
जिसके दिल में प्यार बसा, वही इस दुनिया में चला है।
 
करियर हो या जीवन की राह, जुनून का होना जरूरी है,
 
बिना समर्पण और चाहत के, हर एक जीत अधूरी है।
 
जैसे प्रेमी अपनी मंज़िल को शिद्दत से है पाता,
 
तुम अपने सपनों से जोड़ो, अटूट प्रेम का नाता।
 
लव का मतलब सिर्फ पाना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है,
 
एक-दूजे की ताकत बनकर, मुश्किलों से टकराना है।
 
वही रिश्ता अमर हुआ, जिसमें त्याग और सम्मान रहा,
 
जिसने परखा खुद को पहले, वही प्रेम का भगवान रहा।
 
यह प्रेम तुम्हें साहस देगा, गिरकर फिर से उठने का,
 
यह सिखाएगा तुम्हें हुनर, कभी न पीछे हटने का।
 
तो आज कसम ये खाएं हम, हर दिल में दीप जलाएंगे,
 
खुद से और इस दुनिया से, हम सच्चा प्यार निभाएंगे।ALSO READ: Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चुनौतियों का जवाब देने वाला बजट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels